Photo d'illustration : AFP



Hanoï (VNA) - Les dirigeants du Parti et de l'État prêtent une attention particulière à la communauté vietnamienne en Ukraine et ont donné très tôt des instructions pour assurer sa sécurité et préserver ses biens, a déclaré le 3 mars Ngo Trinh Ha, vice-président du Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer, lors d’une interview accordée à la presse pour fournir des informations sur la situation de la communauté vietnamienne en Ukraine.

Selon Ngo Trinh Ha, actuellement, il y a environ 7.000 Vietnamiens qui vivent, travaillent ou étudient en Ukraine, notamment dans les grandes villes telles que Kiev (800 personnes), Kharkov (3.000), Odessa (3.000) et d'autres comme Kherson, Donetsk, Lvov... Jusqu'à présent, aucun dommage physique à leur encontre n'a été signalé.

Mettant en œuvre la direction des dirigeants du Parti et de l'État, le Groupe de travail sur la protection des citoyens (comprenant les unités compétentes du ministère des Affaires étrangères) s'est coordonné avec les représentations vietnamiennes en Ukraine et dans les pays voisins pour soutenir l'évacuation des Vietnamiens en dehors des zones de conflit.

Au 2 mars (heure vietnamienne), la plupart des habitants de Kiev et d'Odessa et des centaines de personnes à Kharkov avaient été évacués de la zone de guerre pour des pays voisins. La Pologne abrite 600 personnes, la Moldavie 340, la Roumanie 120, la Slovaquie 300 et la Hongrie environ 30.

Ngo Trinh Ha, vice-président du Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer. Photo : VNA



Les représentations vietnamiennes ont pris en charge les procédures et les papiers nécessaires pour que les Vietnamiens puissent entrer et transiter. Elles se sont coordonnées avec les autorités et les associations vietnamiennes locales pour les accueillir et leur fournir des hébergements temporaires. La tendance de quitter l'Ukraine continuera d'augmenter ces prochains jours.

A propos de la mise en œuvre des mesures de soutien aux Vietnamiens en Ukraine, Ngo Trinh Ha a précisé que dès le déclenchement de la guerre le 24 février, le ministère des Affaires étrangères a ordonné la mise en place de mesures de protection des citoyens et de soutien à la communauté vietnamienne. Le ministère a également ordonné à l'ambassade du Vietnam à Kiev de contacter régulièrement la communauté vietnamienne pour saisir la situation, recueillir des informations et accorder des assistances. Il a aussi demandé aux autorités locales de prendre des mesures pour soutenir, assurer la sécurité, la vie et les biens de la communauté et des entreprises vietnamiennes en Ukraine.

Plus précisément, le 24 février, le Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer a mobilisé la communauté vietnamienne, les entreprises et les associations vietnamiennes pour coopérer avec les représentations vietnamiennes en Ukraine afin de protéger les citoyens vietnamiens.

En outre, le Comité a établi un canal de communication directe avec les associations en Ukraine et dans les pays voisins pour mettre à jour la situation.

Ces mesures visent à concrétiser les positions énoncées dans la conclusion 12-KL/TW du Bureau Politique du 12 août 2021, qui exprime plus clairement les sentiments et les responsabilités du Parti et de l'État dans la prise en charge de la communauté vietnamienne d'outre-mer, ainsi que les directives du Premier ministre dans la dépêche officielle No201/CD-TTg du 26 février 2022. -VNA