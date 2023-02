Photo d'illustration: VNA



Phnom Penh (VNA) - Le 19 février, la société Viettel Cambodge (Metfone) du groupe de l’industrie et des télécommunications de l’Armée (Viettel) a célébré le 14e anniversaire de sa fondation et de sa présence sur le marché cambodgien.



Selon son directeur général Cao Manh Duc, Metfone est actuellement l'un des 5 plus gros contribuables du gouvernement au Cambodge. La société a créé des emplois directs pour près de 3.000 travailleurs et des emplois indirects pour plus de 30.000 autres. En plus de ses activités commerciales, Metfone a apporté de nombreuses contributions au développement de la société cambodgienne par le biais d'activités communautaires, avec un montant évalué à plus de 100 millions de dollars.



En outre, Metfone est un pionnier de la coopération dans la mise en oeuvre de programmes de transformation numérique du gouvernement, des ministères et organes cambodgiens. Par ailleurs, l'écosystème éducatif de Metfone couvre plus de 300 écoles, avec plus de 450.000 élèves bénéficiant d'un environnement d'apprentissage numérique…



En 2022, Metfone a reçu le prix de "Meilleur fournisseur de services Internet au Cambodge" par Global Business Outlook (GBO).-VNA