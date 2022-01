Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, une vague de froid frappera à partir de la nuit du 10 janvier le Nord-Est.

Le 11 janvier, elle touchera les autres localités du Nord et le Centre septentrional, entraînant des pluies, avec les températures moyennes les plus basses de 13 à 17 degrés Celsius.

Des provinces du Centre devraient subir à partir du 10 janvier des averses et des orages, avec possibilité de tornades, de grêle et de rafales de vent.

A Hanoï, il fera toujours froid avec les températures les plus basses de 13-15 degrés Celsius et les plus élevées de 17-19 degrés. -VNA