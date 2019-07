Photo d'illustration : cpv.org.vn

Hanoï (VNA) – Le gouvernement vietnamien a récemment publié une résolution sur les mesures propres à encourager les entreprises à investir dans une agriculture sûre, efficace et durable.

La résolution vise un développement moderne et durable du secteur agricole, axé sur une production à grande échelle et une application plus rigoureuse des sciences et technologies, afin d’améliorer la productivité et la qualité des produits, renforçant ainsi la compétitivité du secteur et les revenus des agriculteurs.

En 2030, ce secteur devrait figurer parmi les 15 meilleurs au monde, tandis que la transformation agricole devrait faire partie du top 10 mondial.

Le Vietnam s’efforcera de devenir un centre mondial de transformation intensive de produits agricoles et un centre logistique du système mondial d’échange de produits agricoles, selon cette même résolution.

Elle précise qu'en 2030, la croissance annuelle de la production agricole, forestière et aquatique devrait atteindre 3%, et celle des exportations de ces filières, de 6 à 8%.

De 80.000 à 100.000 entreprises devraient investir dans le secteur agricole, dont 4.000 grandes entreprises et de 6.000 à 8.000 entreprises de taille moyenne.

Afin d’atteindre ces objectifs, la résolution définit un certain nombre de mesures, telles que l’amélioration des institutions concernées, la simplification des procédures administratives, l’élimination des barrières aux investissements dans le secteur agricole…

La résolution insiste également sur la nécessité de tenir en compte de la demande du marché dans la production, la transformation et la vente de produits agricoles, de réformer les mécanismes visant à aider les entreprises à rechercher des marchés, d’améliorer les politiques de crédit en vue de favoriser les investissements dans ce secteur. -VNA