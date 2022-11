L'ambassade du Vietnam à New Delhi (Inde) a solennellement organisé le 31 octobre une cérémonie pour remettre la décision de nommer le Consul honoraire du Vietnam au Népal à Rajesh Kazi Shrestha.

Le secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong et le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping ont supervisé la signature de 13 documents de coopération entre les deux Partis et deux pays.