Hanoï, 16 juillet (VNA) – Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Do Van Chien, a présenté le 16 juillet ses meilleurs vœux à tous les dignitaires et musulmans au Vietnam à l'occasion de la fête Raya Idul Adha, qui aura lieu du 19 au 23 juillet de cette année.

Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Do Van Chien. Photo : VNA

Dans sa lettre, Do Van Chien a déclaré qu'il souhaitait aux musulmans vietnamiens beaucoup de joie, de paix et de bonheur pendant les vacances.

Le Front de la Patrie du Vietnam salue les contributions des musulmans aux mouvements d’émulation patriotique et aux activités caritatives. Ils sont d'ailleurs activement engagés dans activement le développement économique, la réduction de la pauvreté et l'édification nationale et ont volontairement participé aux mouvements d'émulation patriotique lancés par la FPV.

Le président du FPV a également salué leur engagement dans les élections des députés à la 15e Assemblée nationale et des membres aux Conseils populaires à tous les niveaux pour la mandat 2021-2026, et dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Il a espéré qu'ils continueront à prendre des mesures drastiques de prévention et de contrôle de la pandémie dans l'esprit de "combattre la pandémie comme combattre l'ennemi", et rester unis pour stimuler la production et la réduction de la pauvreté pour une vie plus heureuse. - VNA