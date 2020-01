Hanoi, 6 janvier (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a envoyé le 6 janvier, des sympathies à son homologue australien Scott Morrison pour les incendies massifs qui ont causé d'énormes pertes au pays.

Incendie à l'État de la Nouvelle-Galles. Photo : AFP/VNA



Le Premier ministre vietnamien a également exprimé sa sympathie aux habitants victimes de l'incendie et a exprimé son espoir que sous la direction du Premier ministre Scott Morrison, le gouvernement et le peuple australiens surmonteront rapidement les conséquences des incendies de forêt et stabiliseront leur vie.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a envoyé le même jour ses sympathies à la ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne.

Les autorités australiennes ont indiqué dimanche que les feux de forêt d’une ampleur sans précédent qui dévastent des régions entières du pays depuis plusieurs mois ont fait une 24e victime et des dégâts considérables. Des centaines de propriétés ont été détruites et un homme est mort ce samedi, durant l’une des pires journées depuis le début des incendies en septembre.

Selon CNN, l'Australie est ravagée par les pires incendies de forêt depuis des décennies. Au total, 24 personnes sont mortes dans tout le pays et, dans le seul État de la Nouvelle-Galles du Sud, plus de 1.300 maisons ont été détruites. -VNA.