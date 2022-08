Photo: Centre national de prévisions hydrométéorologiques

Hanoï (VNA) - Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, le 4 août, une dépression dans la région Nord de la Mer Orientale est susceptible de se renforcer en une dépression tropicale.

À 7 heures du matin le 4 août, la zone de basse pression était située sur la côte sud-est de la province du Guangdong (Chine).

En raison de l'influence de la dépression tropicale, les parties septentrionales de la Mer Orientale devraient connaître des vents forts et une mer agitée.

Les eaux de Binh Dinh à Ca Mau, de Ca Mau à Kien Giang, le golfe de Thaïlande, ainsi que les parties centrale et méridionale de la Mer Orientale (y compris l'archipel de Truong Sa) enregistreront de fortes pluies et des orages, avec la possibilité de tornades et fortes rafales de vent. -VNA