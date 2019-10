Tokyo (VNA) – Sakai, un journal prestigieux de la région japonaise du Kansai, vient de publier un article affirmant la souveraineté du Vietnam sur le récif de Tu Chinh (Vanguard Bank) et dénonçant les activités menées par la Chine dans la zone économique exclusive du Vietnam.

L’article affirme que le récif de Tu Chinh relève entièrement de la zone économique exclusive et du plateau continental du Vietnam. Ainsi, les activités du bateau de recherche chinois Haiyang Dizhi 8 dans cette zone ont gravement porté atteinte aux droits souverains du Vietnam.

L’article souligne que le récif de Tu Chinh est situé à plus de 600 miles marins de la côte chinoise, clairement en dehors de la zone économique exclusive et du plateau continental de la Chine, alors que ce récif est situé entièrement à l’intérieur de la zone économique exclusive et du plateau continental du Vietnam. Néanmoins, Pékin a sciemment violé le droit international en considérant que ce récif appartient aux droits souverains de la Chine en se basant sur la soi-disant « ligne en neuf traits », rejetée en 2016 par la Cour permanente d'arbitrage (CPA) de La Haye dans la procédure engagée par les Philippines contre la Chine concernant les revendications de cette dernière communément dénommées la « ligne en neuf traits » en Mer Orientale (Mer de Chine méridionale).

L’article indique que la Chine a enfreint cinq principes reconnus par elle-même et les pays de l’ASEAN, que sont : respect mutuel de la souveraineté et de l’intégrité territoriale ; non-agression mutuelle ; non-ingérence dans les affaires intérieures ; égalité et avantages mutuels ; et coextistence pacifique.

Enfin, l’article appelle la Chine à mettre fin à ses violations du droit international en Mer Orientale pour contribuer à la paix et à la stabilité dans la région.

La Mer Orientale est au carrefour de routes maritimes vitales pour le commerce mondial. La paix et la stabilité dans cette mer sont vitales pour la sécurité, le développement et la prospérité des pays de la région ainsi que le bien-être de leurs peuples. – VNA