Washington (VNA) - Le député Eliot L. Engel, président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, a fait vendredi 26 juillet une déclaration sur l’ingérence de la Chine dans les eaux sous contrôle vietnamien.

Source: VNA

L’agression récente de la Chine dans la Mer Orientale est une manifestation inquiétante d’un pays qui bafoue ouvertement le droit international. En vertu de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, les actions de la Chine constituent une violation de la souveraineté vietnamienne et de ses droits légitimes dans sa zone économique exclusive (ZEE), a-t-il déclaré.

De manière tout aussi importante, le comportement de la Chine menace les intérêts des entreprises américaines opérant dans la région, a indiqué le député Eliot L. Engel.

Depuis que des informations ont fait état la semaine dernière de l’entrée de navires chinois d’exploration pétrolière dans la ZEE du Vietnam, le Vietnam a fait des demandes répétées pour leur retrait, demandes que la Chine a délibérément ignorées, a-t-il fait savoir.

Ce type de harcèlement constitue une menace pour le Vietnam et une preuve de la volonté de la Chine de brutaliser ses voisins. De tels incidents témoignent du mépris flagrant de la Chine pour le droit international et la diplomatie, a-t-il dénoncé.

Je me tiens aux côtés du Vietnam et de nos partenaires régionaux pour condamner cette agression, a-t-il affirmé.

La communauté internationale doit continuer à maintenir l’ordre fondé sur des règles et le droit international. J’appelle la Chine à retirer immédiatement tous les navires des eaux territoriales de ses voisins et à mettre un terme à ces tactiques d’intimidation illégales, a-t-il appelé.

Auparavant, le député républicain Mike Gallagher a également fait part de son soutien au Vietnam et aux partenaires régionaux des États-Unis pour condamner les actions de la Chine.

Les activités de plus en plus agressives de la Chine dans la Mer Orientale sont inacceptables, a-t-il écrit sur sa page Twitter, appelant le Congrès américain à agir face à la militarisation de la Chine et à son accaparement des terres dans la région. – VNA