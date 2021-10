Le Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob. Photo : VNA



Kuala Lumpur (VNA) – Lors du 16e Sommet d’Asie de l’Est (EAS), le Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob a affirmé la position constante de son pays selon laquelle les problèmes liés à la Mer Orientale doivent être résolus de manière pacifique et rationnelle par le dialogue et la consultation, en utilisant des forums et des canaux diplomatiques appropriés.



Il a également souligné que, afin de garantir que la Mer Orientale reste une zone maritime pacifique et stable, toutes les parties doivent faire preuve de retenue et éviter les actions qui peuvent être considérées comme provocatrices et peuvent compliquer davantage la situation et entraîner l'escalade des tensions dans la région.



Selon le chef du gouvernement malaisien, son pays appuie fermement le point de vue selon lequel les problèmes liés à la Mer Orientale doivent être résolus de manière pacifique et constructive, conformément aux principes largement reconnus du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Ismail Sabri Yaakob a réaffirmé son engagement à promouvoir le Code de conduite en Mer Orientale (COC) dans les négociations liées au règlement des différends territoriaux dans cette zone maritime. Il a déclaré que la Malaisie s’attend que le processus de négociation pour parvenir à un COC efficace et substantiel s’achève bientôt. -VNA