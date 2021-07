Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Mân a présidé le 9 juillet la 4e réunion du sous-Comité du personnel du Conseil électoral national.

Le Thi Tuyet Mai, représentante en chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies, a été élue vice-présidente et rapporteuse de la 5e session du Groupe d'experts intergouvernementaux de la CNUCED.

Le Vietnam a appelé le 8 juillet à New York à promouvoir les mesures de diplomatie préventive pour régler les conflits et mener des réconciliations en Afrique de l’Ouest et au Sahel.