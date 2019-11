Photo: VNA



Can Tho (VNA) - Le Forum Mekong Connect 2019 ayant pour thème "Alliance de la chaîne de valeur du delta du Mékong et renforcement de l'intégration » a été organisé le 7 novembre dans la ville de Can Tho par le Club du réseau d’alliance ABCD Mekong, l'Association des entreprises de marchandises de haute qualité du Vietnam et le Leading Business Club, avec la participation de plus de 700 délégués qui sont des hommes d’affaires, des autorités, des experts.

S'exprimant lors du forum, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Quoc Doanh, a déclaré que le delta du Mékong était une région agricole riche, représentant 50% de la production nationale de riz. 90% du volume de riz exporté, 70% des fruits et 65% de la production des produits aquatiques. Malheureusement, le taux de pauvreté reste encore élevé. De nombreux produits agricoles sont fabriqués mais vendus à un prix très bas.

Pour résoudre ce problème et augmenter les revenus des agriculteurs, il faut restructurer la production, créer des liens pour renforcer la chaîne de valeur. Les agriculteurs et les entreprises vietnamiennes doivent également prêter attention à l’application des sciences et technologies dans la production, améliorer la qualité et la valeur des produits agricoles, développer des produits agricoles concurrentiels…, a-t-il estimé.

Le Club du réseau d’alliance ABCD Mekong est composé de quatre localités: An Giang, Ben Tre, Can Tho et Dong Thap, qui vont travailler ensemble pour édifier des zones de riziculture de haute qualité, de légumes sains, d'arbres fruitiers, d'élevage ; développer des modèles d'agriculture urbaine et suburbaine.

Selon le directeur général de Les Verges du Mékong (France) Jean-Luc Voisin, l'agriculture du delta du Mékong doit faire face aux barrières anti-dumping, aux barrières techniques et à de nombreuses autres conditions strictes du marché international. Il a recommandé au secteur agricole de la région Sud-Ouest de s'attacher à relever les obstacles, à participer activement aux foires commerciales pour renforcer les relations commerciales avec les détaillants, à rencontrer des acheteurs, à développer des réseaux d’alliance avec d'autres fabricants, outre l’établissement des systèmes et des canaux de distribution des produits agricoles.

L’ambassadeur d’Israël au Vietnam, Nadav Eshcar, a déclaré que pour s’orienter vers une agriculture efficace et durable, le delta du Mékong devait perfectionner les textes juridiques, les politiques foncières et attirer davantage des investissements; réaménager les zones de production agricole en fonction de l'offre et de la demande; améliorer la qualité et la compétitivité des produits; se concentrer sur la formation des ressources humaines et le transfert de la technologie aux entreprises. -VNA