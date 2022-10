Bruxelles (VNA) – L’Office du commerce du Vietnam à Bruxelles, en collaboration avec l’Alliance Belgique-Vietnam (BVA) et la Fédération de l’industrie alimentaire belge (FEVIA), a organisé mardi 18 octobre l’événement "Meet & Greet", destiné à mettre en relation les entreprises vietnamiennes et belges.

L'ambassadeur Nguyên Van Thao rencontre les entreprises participant à l’événement "Meet & Greet". Photo : VNA

L'ambassadeur Nguyên Van Thao rencontre les entreprises participant à l’événement "Meet & Greet". Photo : VNA

Le premier vice-président du Sénat belge, Andries Gryffroy, a souligné après plus de deux ans de hiatus en raison du Covid-19, le programme reprend cette année et offre l’opportunité de connecter les entreprises vietnamiennes et belges, de renforcer la coopération dans l’industrie de l’alimentation et des boissons et d’autres domaines.Selon le dirigeant belge, grâce aux avantages de l’EVFTA, les entreprises belges assurent des échanges stables et amicaux avec leurs partenaires vietnamiens et, en revanche, les exportations vietnamiennes seront diversifiées, notamment les produits agricoles et d’autres marchandises bénéficient des atouts compétitifs.La délégation vietnamienne à cet événement, dirigée par le directeur de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, Vu Ba Phu, est composée de 50 représentants d’une trentaine d’entreprises vietnamiennes.