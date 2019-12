Le professeur américain Stephen Francis Cummings (droite) lors de la cérémonie de honorer ses contributions à la médecine familiale organisée le 13 décembre à Thua Thien-Hue (Centre). Photo : VNA

Thua Thien-Hue (VNA) – La faculté de Médecine et de Pharmacie (relevant de l’Université de Hue) a honoré les contributions de deux professeurs étrangers lors d’une cérémonie organisée le 13 décembre à Thua Thien-Hue (Centre).

Il s’agit du professeur américain Stephen Francis Cummings, de l’université de Boston (Etats-Unis), et du professeur belge Johan Wens, de l’université d'Antwerp (Belgique).

Le premier a reçu une attestation de ses contributions et le deuxième, le titre de professeur invité.

Le professeur américain Stephen Francis Cummings a de nombreuses contributions à la faculté de Médecine et de Pharmacie. Il est un des premiers experts à avoir participé aux activités de coopération entre ladite faculté et son université, notamment dans un projet de formation de médecins de famille. Il est une passerelle importante dans la connexion des activités de la médecine familiale de ladite faculté aux réseaux de la médecine familiale nationale et internationale.

Le professeur belge Johan Wens (droite) lors de la cérémonie de honorer ses contributions à la médecine familiale organisée le 13 décembre à Thua Thien-Hue (Centre). Photo : VNA

Quant au professeur belge Johan Wens, il a travaillé à la faculté de Médecine et de Pharmacie depuis 2013. Il est très actif dans les activités du projet d’intensification de la formation et des services de soins médicaux suivant le principe de la médecine familiale. Il a permis de connecter ladite faculté et le réseau des universités prestigieuses du royaume belge.

La faculté de Médecine et Pharmacie est un des premiers établissements dans le développement de la médecine familiale au Vietnam. Cet établissement a formé plus de 500 médecins des régions du Centre et du Tay Nguyen dans le cadre d'une vingtaine de cours.-VNA