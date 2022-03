La cérémonie de remise des diplômes de 32 étudiants vietnamiens a eu lieu solennellement dans l’une des plus anciennes mairies d’Allemagne, Altstadtrathaus à Braunschweig. Photo : PNTU/CVN

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ils sont 32 étudiants à avoir été formés pendant six ans dans le cadre du projet de coopération entre l'Université de médecine Pham Ngoc Thach (Hô Chi Minh-Ville) et l'Université de médecine Johannes Gutenberg - Mainz. Ces jeunes diplômés devraient être "la prochaine génération dorée de la médecine" au Vietnam.



Selon les informations de l'Université de médecine Pham Ngoc Thach - PNTU (Hô Chi Minh-Ville), neuf étudiants de la 2e promotion (2014-2020) et 23 étudiants de la 3e promotion (2015-2021) de la Faculté de médecine vietnamienne-allemande de la PNTU viennent de recevoir leur diplôme en Allemagne.



La cérémonie de remise des diplômes de ces étudiants a eu lieu solennellement dans l’une des plus anciennes mairies d’Allemagne, Altstadtrathaus à Braunschweig. L'année dernière, en raison de l'épidémie de COVID-19, la cérémonie de remise des diplômes des étudiants de la 2e promotion n’avait pas pu avoir lieu.



Ces jeunes diplômés ont achevé une formation de six ans et trois mois, dont cinq ans d'études au Vietnam et la dernière année de stage dans un hôpital de la République fédérale d'Allemagne. Durant leur cursus, ils ont dû réussir trois examens nationaux gérés par l’Institut d’examen médical et pharmaceutique (Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen - IMMP).



Ces étudiants diplômés peuvent maintenant commencer une spécialisation et surtout pratiquer la médecine en République fédérale d'Allemagne. En effet, les nouveaux médecins recevront bientôt un certificat pour exercer la médecine en République fédérale d'Allemagne et pourront ensuite s'inscrire à des études spécialisées de troisième cycle (avec rémunération) dans les hôpitaux universitaires de la République fédérale d'Allemagne.



L'ancien directeur du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Tân Binh, estime que ces médecins seront "la nouvelle génération dorée du secteur de la santé".



"Il s'agit d'un programme de coopération médicale de niveau international sans précédent au Vietnam. Avec ce programme, nous prévoyons de former progressivement de très bons médecins spécialistes. Ce sera une génération ayant de très bonnes connaissances tant sur le plan théorique et pratique", a souligné Nguyên Tân Binh.



La faculté de médecine Vietnam - Allemagne de l'Université de médecine Pham Ngoc Thach a été créée au cours de l'année universitaire 2013-2014 avec pour mission principale de mettre en œuvre un projet conjoint de formation de médecins entre la PNTU et l'Université de médecine Johannes Gutenberg - Mainz de la République fédérale d'Allemagne.



Ce projet permet à une partie des étudiants de l'Université de médecine Pham Ngoc Thach d'être sélectionnés et formés selon le programme de formation des médecins de l'Université Johannes Gutenberg - Mainz.



Ce projet de coopération vietnamo-allemande aide le Vietnam à améliorer le niveau et la qualité de la formation des médecins selon les normes allemandes en particulier et européennes en général. Jusqu’à l’année académique 2019-2020, sept promotions d’étudiants ont été formés selon ce programme, soit un total de 183 étudiants.



Pour être admis au sein de ce programme, les étudiants doivent avoir un niveau d'anglais IELTS 5.5 ou supérieur, TOEFL iBT 75 ou supérieur ou équivalent. Les étudiants finissant diplômés doivent avoir un niveau C1 (ou IELTS 7.0) en anglais et allemand. -CVN/VNA