Hanoi, 20 juillet (VNA) - "Màu hoa đỏ" (Couleur de fleur rouge) est le thème du programme artistique qui sera organisé dans la soirée du 20 juillet par le journal en ligne du Parti communiste du Vietnam, au Centre artistique Au Co, à Hanoï, ce en l’honneur de la 71e Journée des invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).

Il s’agit d’une activité de reconnaissance envers les invalides de guerre et les martyrs qui se sont sacrifiés pour l'indépendance et la liberté de la Patrie, fidèle à l’adage national: "Quand on boit de l’eau, on pense à la source".



Cette 11ème édition de "Màu hoa đỏ" sera composée de trois parties: Tiếng gọi non sông, Đất nước vẹn tròn ân nghĩa et Rạng rỡ Việt Nam avec des célèbres chansons telles que Màu hoa đỏ, Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây, Linh thiêng Việt Nam, Bài ca hy vọng, Chiều biên giới, Mùa xuân bên cửa sổ… Ce programme verra la participation d’artistes de renom tels que l’«Artiste du peuple» Quang Tho, les «Artistes émérites» Quoc Hung et Phuong Thao, Lan Anh, Tan Nhan…



L’année 2018 marque les 11 ans où le journal en ligne du Parti communiste du Vietnam organise le programme "Màu hoa đỏ", dans l’objectif d’accorder des soutiens aux familles des invalides de guerre et des Morts pour la Patrie, aux Mères vietnamiennes héroïnes, aux familles méritoires envers la révolution… qui rencontrent des difficultés pour stabiliser leur vie.



Selon l'organisateur, ces 10 dernières années, le programme a mobilisé plus de 40 milliards de dongs, remis plus de 10.000 livrets de caisse d’épargne, a construit près de 500 maisons et a offert 3.500 bourses d’études. - CPV/VNA