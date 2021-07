Dans la langue de l’ethnie Tày, Mat Thân est connue localement sous le nom de "Phja Piót", ce qui signifie une montagne avec un trou.



Cao Bang (VNA) - Arrivé à Cao Bang, tout le monde pense tout de suite à la beauté majestueuse de la cascade Ban Giôc et oublie que cette province possède également une montagne unique au milieu d’une magnifique vallée : Mat Thân (Œil de Dieu) ou Nui Thung.

La montagne Mat Thân se situe à environ 50 km de la ville de Cao Bang, dans la province frontalière éponyme au Nord. Bien que vous puissiez y aller en voiture, les motos sont le moyen de transport le plus pratique car la fin de la route menant à la montagne est assez étroite et seules les motos peuvent aller aussi loin dans la vallée.



Connu également sous le nom moins spirituel de Nui Thung (montagne percée), ce rocher massif a en son sein un trou béant de 50 m de diamètre, s’élevant à plus de 50 m du lac situé juste en dessous. En venant ici tôt le matin, les visiteurs auront l’occasion d’admirer un lever de soleil unique. À ce moment-là, la lumière s’élève de l’est derrière la montagne, brillant à travers le fameux trou pour créer un éclat unique et quelque peu magique.



Une vallée aux paysages surprenants



Si la montagne rend le lieu caractéristique, il ne faudrait pas oublier la vallée grandiose dans laquelle elle se situe. Située entre le complexe du lac Thang Hen et le géoparc mondial Non Nuoc Cao Bang, cette vallée présente un paysage charmant avec d’immenses prairies et des lacs verts. Nui Thung se situe en effet dans le système de lacs appelé Thang Hen, constitué de 36 lacs interconnectés, certains à sec et d’autres pleins.



Dans cette région, il semble que le ciel touche l’eau des lacs, créant une harmonie entre le ciel et la terre. Chaque saison de l’année, le paysage qui entoure la montagne apporte une beauté différente. Tout se combine pour créer un chef-d’œuvre naturel.



Chaque année, pendant la saison des pluies de juin à août, l’eau de la source remplit la vallée, formant un grand lac d’environ 15 ha. C’est à ce moment-là que les carpes et les poissons-chats quittent les grottes souterraines pour nager à la surface du lac et se nourrir, ce qui signifie le début de la saison de la pêche pour les habitants locaux. À cette période, la montagne Nui Thung se reflète fièrement avec son œil géant imprimé au fond de l’eau dans l’espace des montagnes, non loin des fleurs sauvages réparties dans la vallée.

Puis, en septembre, le lac s’éclate soudainement en bulles et l’eau se retire rapidement sous terre. Ce phénomène est généralement saisonnier, mais peut parfois être assez soudain, créant un mystère indescriptible. À la saison sèche, lorsque le printemps arrive, un tapis d’herbes vertes comme du velours se forme au pied de la montagne Mat Thân. Les chevaux et le bétail peuvent ainsi y passer tranquillement, la montagne se détachant dans le paysage poétique et paisible comme une steppe nomade.



Promenade en bateau sur le lac



Pour certains qui ne voudraient pas se contenter uniquement de regarder le paysage, il est possible de réaliser l’escalade de la montagne. Ainsi, vous accéderez à l’entrée de la grotte (le trou), mesurant 50 m de large et plus de 100 m de long ! À l’intérieur, se trouve une surprenante forêt d’arbres de fer dont les grappes de racines recouvrent les roches calcaires.



Il est très intéressant de s’asseoir sur un gros rocher au milieu de la grotte et de regarder autour. Vous découvrirez le paysage grand ouvert, avec de nombreuses collines vertes et vallonnées qui s’étendent jusqu’aux chaînes de montagnes brumeuses. Par temps clair, si vous regardez la porte nord-ouest de la commune de Cao Chuong, vous pourrez voir les maisons en bois de l’ethnie H’mông accrochées sur les pentes des montagnes.



Selon Hoàng Van Lê, chef du hameau de Ban Danh, depuis que la montagne a été incluse dans la liste des neuf sites touristiques du géoparc mondial Non Nuoc Cao Bang, le nombre de touristes a certes augmenté mais pas de manière significative. En effet, sur place, la nature se laisse difficilement dompter par l’homme et il est difficile d’implanter des services touristiques. Seules quelques familles proposent des promenades en bateau sur le lac. -CVN/VNA