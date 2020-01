La marche philanthropique Lawrence S. Ting, le 15 janvier à Hô Chi Minh-Ville.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le départ de la 14e marche philanthropique Lawrence S. Ting a eu lieu samedi 18 janvier à 06h30 au bord du lac Ban Nguyêt, dans le centre urbain de Phú My Hung à Hô Chi Minh-Ville, avec la participation de 15.000 personnes.



Organisée par la société Phú My Hung depuis 2006, la marche philanthropique Lawrence S. Ting a lieu chaque année en écho à la campagne "Toute la population au chevet des pauvres". En 15 éditions, elle a permis de collecter 35,1 milliards de dôngs pour aider les personnes les plus démunies à accueillir le Têt.



Les dons, qui, cette année, dépassent déjà les 3,15 milliards de dôngs, seront reversés au Fonds pour les pauvres des 7e et 8e arrondissements et des districts de Nhà Bè et Binh Chanh, au Fonds "Un seul cœur" de la Télévision de Hô Chi Minh-Ville, ainsi qu’au Fonds d’aide aux jeunes sportifs talentueux du Service municipal de la culture et des sports.



Les généreux donateurs peuvent contacter Kim Phan au 09 04 76 20 01, ou par email : kimpna@pmh.com.vn. -CVN/VNA