La 8e réunion entre la SSC et le LSCO. Photo: SCC



Lam Dong (VNA) – La 8e réunion entre la Commission nationale des valeurs mobilières du Vietnam (SSC) et le bureau de la Commission des valeurs mobilières du Laos (LSCO), qui s’est tenue le 18 novembre dans la ville de Da Lat, a évalué les résultats de la coopération bilatérale en 2019 et défini le plan de coopération pour 2020.

La réunion a été coprésidée par Tran Van Dung, président de la SSC, et Mme Saysamone Chanthachack, secrétaire générale du LSCO.

En 2019, les deux organes ont coopéré avec succès dans un bon nombre de programmes. Ils ont partagé des expériences sur le développement du marché boursier et du marché obligataire, sur le marché non coté et le certificat de dépôt. Le 18 novembre, la SCC a accordé une aide technique au Laos via l’échange de documents et des consultations dans le domaine des valeurs mobilières.

Tran Van Dung a affirmé que la SSC étai prête à continuer à soutenir le LSCO dans la formation du personnel et à partager avec lui des expériences en matière d’élaboration des politiques, de gestion et de supervision du marché boursier.

Lors de la réunion, les deux parties ont convenu d’accorder la priorité en 2020 aux consultations et à l’assistance technique en faveur du Laos concernant le marché non coté et l’adhésion à l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). -VNA