Hanoi (VNA) - Les applications voyage permettent de faire des économies et de trouver des bons plans. Manmo, la nouvelle application développée par un jeune vietnamien, est plus spécifiquement réservée aux petits budgets et à ceux qui aiment partir à la dernière minute.

Trân Ngoc Manh, fondateur/CEO de Manmo. Photo : VOV



Manmo permet de rechercher et de réserver rapidement une chambre dans les 20.000 maisons d’hôte et auberges pas chères répertoriées dans les 63 localités vietnamiennes.

Créé par Trân Ngoc Manh et ses collègues en 2017, ce moteur de recherche propose une liste d’hôtels visualisable sur une carte, déclinée en fonction du prix, des notes des visiteurs, du type d’hôtel et des prestations.

Avant de prendre leur décision, les clients peuvent aussi visionner les chambres grâce aux galeries de photos panorama à 360 degrés. Une fois leur décision prise, les clients peuvent se diriger vers le site officiel de l’hébergement de leur choix.

«Nos 20.000 partenaires offrent beaucoup de choix à nos clients. Notre objectif est de créer un -produit communautaire. Plus la communauté est grande, plus les utilisateurs sont bien servis», précise Trân Ngoc Manh.

En plus d’être un moteur de recherche pertinent, Manmo offre aux propriétaires de logements non étoilés et de moins de trois étoiles, une formidable vitrine publicitaire.

«Manmo est un médium entre les propriétaires et les clients. Nous ne réclamons aucun frais aux prestataires et c’est la raison pour laquelle nous avons autant de partenaires en si peu de temps», indique-t-il.

En échange, beaucoup de prestataires proposent des réductions aux utilisateurs de Manmo. L’application, disponible sur GooglePlay et Apple Store, a déjà été téléchargée à 4.000 reprises et est consultée en moyenne 5.000 fois par jour.

L’incroyable succès de Manmo est salué par Pham Anh Cuong, directeur exécutif de l’écosystème de startup BestB. «Manmo est une application digitale très efficace pour l’hôtellerie économique qui manque encore d’outils pour se faire connaître. Compte tenu de la fréquence de consultation quotidienne de Manmo, je pense que cette nouvelle plateforme répond à un réel besoin des voyageurs», estime-t-il.

Élu parmi les quinze meilleures startups vietnamiennes en 2018 par le journal électronique VNexpress, Manmo a également remporté la finale de l’émission «Start-up technologique 2019» de la Télévision du Vietnam (VTV).

Pour séduire plus d’utilisateurs, Trân Ngoc Manh et son équipe travaillent en ce moment sur de nouveaux services comme la réservation de circuits touristiques, la location de véhicules ou la restauration. – VOV/VNA