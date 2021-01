La fameuse cascade Pa Sy. Photo: baophapluat.vn

Hanoï (VNA) - Direction cette semaine Mang Den, un haut lieu du tourisme vert dans la province de Kon Tum, dans le Centre du pays. Surnommé « le 2e Dalat », ce site séduira les amateurs de climat tempéré, de forêts de pins et de maisons baignées dans le brouillard et les amoureux de cultures authentiques.



Pour aller à Mang Den, le visiteur doit emprunter une route sinueuse située entre la forêt et la falaise au travers une brume mystérieuse mais si le chemin est un peu abrupte, la beauté du site spectaculaire. Mang Den est un plateau paisible cerclé d’une chaîne infinie de montagnes et de forêts de pins rouges, parsemé de cascades, de ruisseaux et de lacs naturels.



Nguyên Hoàng Hanh, un touriste de Hanoï : « J’avais beaucoup entendu parler de Mang Den et de ses paysages qui ressemblent à ceux de Dalat. Le site a un charme fou. La fameuse cascade Pa Sy est vraiment impressionnante. Malgré la saison sèche en ce moment, sa beauté est splendide.».



Les touristes férus d’histoire découvriront plusieurs sites liés aux deux résistances contre les Français et les Américains.



Mang Den abrite cinq minorités ethniques différentes, les Mo Nâm, les Ca Dong, les Sê Dang, les H’Rê et les Kinh. Partir à la découverte de leurs traditions et de leur culture est un véritable bonheur. Nguyên Vinh, un habitant: « Après une expérience inoubliable de 6 jours, une française a décidé de rédiger un article sur Mang Den qu’elle décrit comme le dernier paradis sur terre. Dans la vallée, il y a encore des chaumières privées d’électricité. Les gens bavardent toute la nuit autour d’un grand feu de bois en sirotant de l’alcool local. Le lendemain matin, on se lève tôt pour aider les hôtes à piller le riz ou bien à aller dans la forêt. La vie est restée authentique et n’a pas changé ici ».



Entre le 7e et le 8e mois lunaire, c’est-à-dire au début de la récolte, les M’nông célèbrent la fête du riz nouveau. La cérémonie débute par des prières à destination des divinités et du génie du riz. Viennent ensuite les rites en l’honneur du riz nouveau. Les villageois et les touristes, partagent ensuite un festin en participant à des activités traditionnelles. A D’rel, un patriarche local, nous confie : « Notre fête est très joyeuse. On mange le nouveau riz et d’autres plats préparés à l’avance, on boit de l’alcool, on danse autour du feu et on chante au son des gongs jusqu’à épuisement… »



Suspendre le temps, jouir d’un paysage grandiose et profiter de plaisirs simples et authentiques.. Rien de plus facile à Mang Den..-VOV/VNA