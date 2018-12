Photo : channelnewsasia.com

Hanoï (VNA) – Au moins trois personnes ont été tuées et 26 blessées mardi 4 décembre quand une puissante explosion a secoué un centre commercial à Kuching, dans l'État de Sarawak, dans l'est de la Malaisie.



Selon l'agence de presse malaisienne Bernama, l'explosion survenue à CityONE Megamall à Kuching aurait pu être provoquée par une fuite des réservoirs d'essence.



Wan Abdul Mubin, chef du service d'incendie et de secours de Kuching, a déclaré que 39 officiers s’étaient rendus sur les lieux après avoir reçu un appel d'urgence. C'était l'une des pires tragédies de l'État de Sarawak depuis des dernières années.



L'explosion s'est produite près d'un magasin situé au rez-de-chaussée du centre commercial, qui était en cours de rénovation. -VNA