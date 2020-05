Kuala Lumpur (VNA) - En raison de l'épidémie de COVID-19, la Malaisie a décidé de reporter en mars 2022 les expositions sur les services de défense en Asie 2020 (Defence Services Asia - DSA) et sur la sécurité en Asie 2020 (National Security Asia - NATSEC).

Ces deux expositions avaient d'abord été programmées pour avril.

Selon le président de DSA, Asmat Kamaludin, la décision de reporter les expositions a été prise après les séances de travail avec les parties concernées dont les ministères malaisiens de la Défense, de l'Intérieur, et des Armées.



Avec plus de 1.500 entreprises participantes de plus de 60 pays, quelque 350 délégations VIP de 30 pays et 50.000 visiteurs attendus des quatre coins du monde, il était plus prudent de reporter l'événement, a-t-il déclaré. -VNA