Des gardes-frontières thaïlandais à un poste de contrôle dans la province de Narathiwat, à la frontière avec la Malaisie. Photo documentaire : AFP/VNA



Kuala Lumpur (VNA) - La visite officielle du Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob en Thaïlande du 24 au 26 février, sur invitation du Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan o-cha, devrait promouvoir la réouverture de la frontière terrestre entre les deux pays.

Les deux parties vont discuter de la réouverture de la frontière terrestre, des relations bilatérales, de l’enquête sur les opportunités d'investissement et de commerce après le COVID-19, de la reconnaissance mutuelle des passeports vaccinaux.

La semaine dernière, le porte-parole adjoint du ministère thaïlandais des Affaires étrangères, Natapanu Nopakun, a déclaré que la Thaïlande avait approuvé le plan de réouverture de la frontière avec la Malaisie en mars prochain pour attirer les touristes malaisiens, - groupe de touristes les plus importants de Thaïlande avant la pandémie de COVID-19.

Le Centre de contrôle de la pandémie de COVID-19 et le Centre de direction d’urgence du tourisme ont été chargés de préparer et de planifier l'atténuation de la pandémie pour rouvrir les provinces frontalières du Sud aux points de contrôle de Songkhla, Narathiwat, Yala et Satun, a-t-il ajouté.

En 2019, la Thaïlande a accueilli près de 40 millions de visiteurs, dont 4,1 millions en provenance de Malaisie. -VNA