Photo de famille des participants de l'échange professionnel.



Hanoï (VNA) – Le Département de maintien de la paix du Vietnam et le Bureau de l'attaché de défense français au Vietnam ont inauguré lundi à Hanoï un échange professionnel sur les pratiques opérationnelles et la garantie de la sécurité aux missions de maintien de la paix des Nations Unies.

L’échange professionnel se poursuit jusqu’au 26 octobre, avec la participation d’experts français expérimentés, des cadres et employés qui participeront à l’équipe du génie du Vietnam au service du maintien de la paix.

Les débats sont principalement consacrés à la garantie de la sécurité des individus et unités, aux mesures de localisation et de détermination des directions, aux relations avec les populations locales, aux réponses en cas d’urgence… Le programme comprend également des exercices pratiques pour gérer les situations hypothétiques de sécurité et de sûreté probablement survenues dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le général de brigade Hoang Kim Phung, directeur du Département de maintien de la paix du Vietnam, a déclaré tenir en haute estime le soutien accordé par la France au Vietnam dans le domaine du maintien de la paix.

Il a déclaré espérer que les deux pays auraient plus d’échanges professionnels, notamment dans le contexte où le Vietnam et l’Union européenne, dont la France était un membre actif et responsable, avaient signé un accord établissant un cadre pour la participation du Vietnam aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne (Framework Participation Agreement-FPA).

Appréciant la participation active du Vietnam aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, le lieutenant-colonel Marc Razafindranaly, attaché de défense français au Vietnam, a affirmé que la France souhaitait aider le Vietnam à mieux préparer le personnel pour les missions des Nations Unies. –VNA