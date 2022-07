Photo: VCB

Hanoï (VNA) – Pendant la période 2020-2022, les entreprises publiques et privées ont été confrontées à de nombreuses difficultés en raison des fluctuations économiques dues au COVID-19. Toutefois, il existait toujours des opportunités, selon un rapport de la société par actions d'évaluation Vietnam Report.

Ce rapport indique que les entreprises qui ont réussi à traverser cette période sont des entreprises qui disposent d'une grande capacité financière et sont prêtes à changer.

Photo: VNA

Lorsque les taux de change, les taux d'intérêt et l'inflation ont tendance à la hausse, les coûts des matières premières augmentent, entraînant une forte hausse des prix des produits et services, affectant la compétitivité des entreprises. Cependant, les entreprises qui sont autonomes en matière d'intrants garantiront leurs avantages, selon le rapport.

Le directeur général de Vietnam Report, Vu Dang Vinh, a déclaré que pour maintenir la stabilité dans le contexte de flambée des prix, les entreprises devaient développer une nouvelle politique de prix et régulièrement évaluer les réactions des clients à cette nouvelle politique.

Il leur a en outre recommandé de chercher à élever leur prestige en améliorant la qualité et le design de leurs produits, en plus d'intensifier les investissements dans les technologies de l’information et la transition numérique. Il est également important de développer les ressources humaines, de renforcer la formation, etc.-VNA