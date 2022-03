Hanoï (VNA) - L’entraîneur Mai Duc Chung, 71 ans, est "l’âme" de la sélection nationale de football. Il est un des grands artisans de son succès dans l’arène internationale, notamment de sa récente qualification historique pour le Mondial féminin 2023.

L’entraîneur Mai Duc Chung. Photo : CVN/VNA



Né en 1951 dans le village floricole de Ngoc Hà, en banlieue de Hanoï, l’entraîneur Mai Duc Chung a fait partie de la génération en or du football vietnamien. Passionné du ballon rond depuis l’enfance, il est devenu footballeur professionnel en évoluant sous le maillot du club de l’autocar de Hanoï (Xe ca Hà Nôi) et celui du Département général des chemins de fer (Tông cuc duong sat), ainsi que de la sélection nationale. En raison de sa grande taille, par rapport à celle de ses équipiers, il occupait souvent les postes d’attaquant et de milieu de terrain.Parlant de son ami, l’expert en football Vu Manh Hai, ancien membre du club Thê Công (Armée), a partagé : "Dans les années 1970-1980, nous nous rencontrions chaque semaine sur le terrain de football et nous nous asseyions ensemble après chaque match. Mai Duc Chung était un bon attaquant. Grâce à sa grande taille, il a marqué de nombreux buts de la tête pour le club du Département général des chemins de fer. En plus de bien jouer, il est également connu pour être une personne douce au grand cœur, tout le monde l’appréciait énormément".Toujours prêt à servirAprès son retrait du football professionnel, Mai Duc Chung s’est tourné vers le coaching. Il était entraîneur en chef du club Becamex Binh Duong qui est arrivé jusqu’en demi-finale de la Coupe d’Asie de football de la Confédération asiatique de football (AFC Cup) en 2009 - la meilleure réalisation d’un club vietnamien à l’époque. Il a aussi dirigé les clubs Thanh Hoa, Navibank Saigon…Chaque fois que l’équipe des moins de 22 ans (U22) ou l’équipe nationale est convoquée, Mai Duc Chung est toujours prêt à prendre des fonctions, que ce soit d’assistant ou d’entraîneur-chef. En 2008, il a mené en tant qu’entraîneur l’équipe U22 du Vietnam à la victoire de la coupe Merdeka en Malaisie.Lorsque le football vietnamien a dû faire face à des difficultés, M. Chung a toujours répondu présent, souvent en prenant le titre d’entraîneur par intérim avant que la Fédération vietnamienne de football (VFF) trouve un nouveau coach.Mais le plus grand succès de Mai Duc Chung réside sans doute dans son rôle de sélectionneur de l’équipe féminine vietnamienne de football. Sous sa tutelle, cette dernière a remporté la première médaille de bronze de son histoire aux Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) disputés en 1997 en Indonésie. Parmi six médailles d’or des SEA Games remportées par le football féminin vietnamien, quatre d’entre elles furent glanées par des équipes dirigées par Mai Duc Chung (2003, 2005, 2017, 2019).De plus, M. Chung a emmené l’équipe féminine dans le Top 4 asiatique de 2014 avant de la guider vers la couronne de la Coupe d’Asie du Sud-Est de 2019 (AFF Cup).