En janvier et août, le Canada a augmenté ses importations de machines-outils et pièces de rechange en provenance du Vietnam. Photo: baodoanhnhantre

Hanoï (VNA) - Peu après l'entrée en vigueur de l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP), les exportations vietnamiennes au Canada ont connu une forte croissance.

Le commerce bilatéral en janvier et août 2019 a atteint 3,19 milliard de dollars, dont 2,58 milliards d’exportations vietnamiennes (+31%). Ainsi, le pays a-t-il réalisé un excédent commercial de 1,97 milliard de dollars avec le Canada en 8 mois.

Dans les produits d’exportation vers le marché canadien, le textile, les téléphones et accessoires, les chaussures et véhicules représentent une part importante.



Le textile arrive en tête, avec 20% du total, pour atteindre 528,27 millions de dollars. Viennent ensuite les téléphones et accessoires, 402,36 millions de dollars; les chaussures, 257,2 millions et le véhicule, 167,59 millions.



En particulier, le Canada a augmenté ses importations de machines-outils et pièces de rechange en provenance du Vietnam avec une croissance exceptionnelle de 137%, et ce bien que le chiffre d’affaires n'atteigne que 137,98 millions de dollars. -CPV/VNA