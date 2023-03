Quang Ngai (VNA) – La haute saison du tourisme commence à Ly Son. Ce district insulaire rattaché à la province centrale de Quang Ngai a préparé un plan d’accueil digne de toutes les attentes…

Ly Son possède de belles plages de sable blanc et fin, entourées de magnifiques falaises de roches volcaniques. Photo : VNA

Une nature sauvage avec mer et montage, un climat clément ainsi qu’une multitude de sites historiques liés aux flottes que les rois Nguyên avaient jadis envoyées vers les îles Hoàng Sa… Autant d’attraits qui font de Ly Son une destination attirant de plus en plus de touristes qui sont en moyenne plusieurs milliers à choisir d’y passer le week-end ou les jours fériés.

Nguyên Thi Nhu Quynh y a, par exemple, fait le déplacement depuis Thai Nguyên (Nord). «C’est la première fois que je me rends à Ly Son. La nature est belle et authentique mais les services de nuit laissent encore à désirer... S’ils étaient de meilleure qualité, les touristes seraient certainement plus nombreux», constate-t-elle.

Conscientes de cette réalité, les autorités locales ont considérablement investi cette année dans la construction de zones de divertissement ainsi que dans l’amélioration des compétences des guides touristiques et des personnels de service.

La grotte Hang Câu est une destination incontournable pour les touristes de passage à Ly Son. Ils peuvent notamment s’y baigner, plonger pour contempler les coraux, pêcher à la ligne, faire du kayak, du camping ou encore participer à des jeux collectifs.

Des parapentes survolent l'île de Ly Son. Photo : VNA

Nguyên Thanh Son est propriétaire et gérant de ce site. “Le plus important, c’est la qualité des services offerts. C’est cela qui incite les agences de voyage à envoyer leurs clients à un endroit plutôt qu’à un autre. Nous avons certes un prix relativement élevé, mais ce n’est qu’une petite contrainte, compte tenu de notre capacité à répondre aux demandes diverses des touristes», assure-t-il.



Ly Son dispose aujourd’hui de plus de 130 sites d’hébergement, soit un bon millier de chambres. «Après la pandémie, nous avons rénové et embelli nos chambres pour accueillir les touristes. Nous faisons également beaucoup de publicités en ligne pour attirer l’attention sur Ly Son», partage Nguyên Thi Tiên, propriétaire de la maison d’hôte Tiên Tri.

Le tourisme est décidément le principal atout de Ly Son, où même l’agriculture sera restructurée afin de mieux accompagner ce secteur économique. Selon le plan d’aménagement global de la zone économique de Dung Quât à l’horizon 2045, qui vient d’être approuvé par le Premier ministre, l’actuel district de Ly Son deviendra une ville en 2026, fait savoir Pham Thi Huong, présidente du comité populaire du district.

Ly Son, une destination idéale pour l’été. Photo: VOV

«Nous collaborons actuellement avec les autorités concernées pour élaborer des plans d’aménagement détaillés pour chaque sous zone de la zone économique de Dung Quât. Ly Son se trouve dans la sous zone numéro 5. Avec cet aménagement détaillé, nous espérons faire venir de grands investisseurs dans le domaine touristique, ce qui est très important pour un développement substantiel et durable du tourisme local», explique-t-elle.

Le Bureau politique du Parti communiste du Vietnam a également décidé de faire de Ly Son un centre national de tourisme maritime et insulaire, renchérit Trân Phuoc Hiên, vice-président du comité populaire de la province de Quang Ngai.

«Nous prendrons toutes les mesures qui s’imposent pour aider Ly Son à se développer à la hauteur de ses potentiels et de sa position importante pour le pays, notamment en matière de défense, de sécurité et de tourisme», affirme-t-il.

Actuellement, Ly Son intensifie ses campagnes de promotion sur les médias et collabore avec des agences de voyage et d’évènementiel pour organiser des fêtes, des séminaires et des visites sur le terrain. L’île investit également dans la restitution de pratiques culturelles traditionnelles ainsi que dans l’organisation d’activités de sensibilisation à la souveraineté maritime et insulaire nationale. En 2022, Ly Son a accueilli 135.000 touristes, soit 95.000 de plus par rapport à l’année précédente. – VOV/VNA