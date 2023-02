Quang Ngai (VNA) – Le district insulaire de Ly Son, qui est rattaché à la province de Quang Ngai (Centre), devra devenir en 2030 un centre de tourisme maritime et insulaire. C’est ce qui ressort de la résolution publiée en novembre 2022 par le Bureau politique du Parti communiste du Vietnam sur le développement socio-économique et le maintien de la défense et de la sécurité dans le Centre septentrional et le littoral du Centre d’ici 2030 avec une vision jusqu’en 2045.

Une vue d'en haut de Ly Son. Photo: VOV

Ly Son est devenu un district insulaire en janvier 1993. Il est situé au nord-est de la province de Quang Ngai, à 15 milles marins du continent. En avril 2004, les autorités provinciales ont inauguré le «circuit touristique maritime et insulaire de Ly Son», marquant officiellement l’ouverture de l’île au tourisme populaire.

Depuis trente ans, Ly Son enregistre une croissance économique continue comprise entre 10 et 12% par an. En 2022, son PIB a atteint 3.850 milliards de dôngs (164,2 millions de dollars), soit 45 fois plus qu’en 1993. Le revenu moyen par habitant s’est élevé à 37 millions de dôngs par an, soit 192 fois plus qu’il y a 30 ans.

Mai Giang, un insulaire, s’en réjouit. «Après avoir créé notre district, l’État a fait construire pour nous un bon réseau routier, scolaire et hospitalier. Nos enfants vont à l’école et nous avons de l’électricité. Nous en sommes tous très contents», partage-t-il.

En septembre 2014, Ly Son a officiellement été connectée au réseau électrique national. Les infrastructures routières et touristiques ont suivi. L’île dispose aujourd’hui de 133 sites d’hébergement, soit un bon millier de chambres. Le secteur touristique emploie désormais 7000 personnes dont le niveau professionnel s’améliore au fur et à mesure que les touristes affluent.

Phan Thi Thanh, une Vietnamienne résidant aux États-Unis, s’y est rendue l’année dernière. «Ly Son dispose d’attractions originales qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Je suis fière que mon pays possède cette île magnifique», fait-elle savoir.

Ses fruits de mer et son ail à gousse unique font partie des spécialités de Ly Son qui satisfont les touristes et apportent des revenus décents aux insulaires.

Outre le tourisme, Ly Son fait de l’aquaculture et de la pêche son secteur économique de pointe, qui dépasse d’ailleurs un cadre strictement économique. En effet, compte tenu de sa position et de son rôle historique dans la défense de la souveraineté maritime nationale, l’État a aidé Ly Son à développer une puissante flotte de pêche hauturière, qui comprend aujourd’hui 500 bateaux à forte capacité.

La cérémonie marquant la connexion de Ly Son au réseau électrique national en 2014. Photo: VOV

Duong Minh Thanh est propriétaire d’un de ces bateaux. Il est fier d’être descendant de soldat de la dynastie des Nguyên, qui avait été envoyé par le roi, depuis Ly Son, vers l’archipel de Hoàng Sa (Paracels) pour exercer la souveraineté nationale.

«Nous, les insulaires de Ly Son, ne pouvons vivre sans la mer. Nous nous y attachons pour gagner notre vie et pour défendre la souveraineté nationale», déclare-t-il.

Pour la province de Quang Ngai, Ly Son est décidément la ressource touristique essentielle. En 2023, ce district insulaire table sur une croissance économique de 12 à 13% et espère accueillir entre 200.000 et 250.000 touristes, fait savoir Pham Thi Huong, présidente du comité populaire du district.

''Nous avons décidé de faire de l’économie touristique la priorité absolue. En fonction du programme de redressement socioéconomique provincial, nous avons confié des missions concrètes à chacune de nos filières. Au niveau des autorités, nous nous concentrons sur la réforme administrative et sur l’amélioration de la gouvernance pour répondre aux attentes de la population et de la société», affirme-t-elle.

La province de Quang Ngai s’apprête à investir massivement à Ly Son pour en faire un centre du tourisme maritime et insulaire d’envergure nationale. Pour celles et ceux que cela intéresse, le temps idéal pour visiter l’île se situe entre avril et août. – VOV/VNA