Traitement d'un patient atteint de tuberculose pulmonaire. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose (24 mars), le bureau de représentation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Vietnam a adressé une lettre au vice-Premier ministre Vu Duc Dam, président du Comité national pour l'éradication de la tuberculose, exprimant son appréciation pour les résultats obtenus dans la prévention et la lutte contre cette maladie au Vietnam ces dernières années.

Dans la lettre, le chef du bureau de représentation de l'OMS au Vietnam, Kidong Park, a invité le vice-Premier ministre Vu Duc Dam à participer à la campagne mondiale à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose 2021.

La Journée mondiale de lutte contre la tuberculose 2021, qui a pour thème « Il est temps », permet de mettre en avant les réussites et les progrès accomplis dans ce domaine, tout en lançant un avertissement sur la double menace représentée par la tuberculose pharmaco-résistante et les effets de la pandémie de COVID-19. Cette journée sera l’occasion de sensibiliser et d’inciter à l’action pour mettre enfin un terme à la tuberculose.

En 2020, dans son rapport à l’Assemblée générale des Nations Unies, le Secrétaire général de l’ONU a formulé une série de 10 recommandations prioritaires à l’intention des pays. Elles consistent notamment à mobiliser leurs dirigeants et à agir dans de multiples secteurs afin de réduire d’urgence le nombre de décès dus à la tuberculose, d’accroître le financement, de s’avancer sur la voie de la couverture sanitaire universelle pour la prévention et les soins de la tuberculose, de combattre la résistance aux médicaments, de promouvoir les droits humains et d’intensifier la recherche sur la tuberculose. Surtout, il sera vital de réduire les inégalités en matière de santé.

La tuberculose est la principale maladie infectieuse mortelle au monde, selon l'OMS. Près de 4.000 personnes en meurent chaque jour et près de 30.000 souffrent de ses effets. En 2015, le dirigeants de monde se sont engagés à mettre fin à la tuberculose d'ici 2030.

Au Vietnam, son taux de prévalence a diminué de 3,1% en 2020. Cependant, le Vietnam est toujours l'un des 30 pays avec les taux les plus élevés de personnes infectées. Environ 170.000 nouveaux cas ont été enregistrés au Vietnam en 2019. -VNA