Hanoi, 10 décembre (VNA) - Le professeur Chu Hoàng Hà, vice-président de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam a officiellement pris jeudi les fonctions de président du conseil d’administration de l’USTH ( Université des sciences et des technologies de Hanoï ).

Le professeur Chu Hoàng Hà (centre), président du conseil d’administration et le professeur Jean-Marc Lavest (droite), recteur principal de l’Université des sciences et des technologies de Hanoï (USTH). Photo: Hoàng Giang/VGP

Le professeur Jean-Marc Lavest est désormais son recteur principal.Créée en vertu de l’accord intergouvernemental franco-vietnamien de 2009, l’ USTH est le projet d’enseignement supérieur le plus important et le plus ambitieux de la France à l’étranger, symbole du partenariat entre les deux pays.L’USTH est entrée dans une nouvelle période de développement durable et d’élargissement, a déclaré son président Chu Hoàng Hà, qui a assuré que l’établissement saisira les tendances de la 4e révolution industrielle pour devenir une université d’excellence de niveau international, comme l’ont toujours souhaité les gouvernements vietnamien et français. - VOV/VNA