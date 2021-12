Quang Nam (VNA) - L'Agence américaine pour le développement international (USAID) devrait accorder des assistances financières à deux projets de soutien aux personnes handicapées à la province de Quang Nam au Centre avec un financement total de plus de 4,6 milliards de dôngs pour une durée de trois ans.

Annonce en ligne de deux projets de soutien de l'USAID aux personnes handicapées à Quang Nam (Centre), le 22 décembre. Photo : ACDC/CVN



Suite à l’annonce publiée en ligne mercredi 22 décembre, le premier projet concerne "l'Amélioration de la qualité de vie des personnes souffrant des malformations vivant dans les régions ayant été grièvement aspergées par l’agent orange" (Inclusion-I), réalisé par le Centre vietnamien d’initiatives d’innovation dans le secteur de la santé et de la population (CCIHP) et le second, "Faire entendre la voix et créer des opportunités en faveur des personnes défavorisées (Raisingvoices, Creatingopportunities - RVCO II", par le Centre d’action pour le développement communautaire (ACDC).



Ainsi, "Inclusion-I" est réalisé sous la surveillance du Centre d'action national pour les produits chimiques toxiques et le traitement environnemental (NACCET) du ministère de la Défense et le "RVCO II" de l’Union des associations des personnes handicapées du Vietnam.



S'exprimant lors de l'événement, James Gilman, directeur par intérim du Bureau de la réconciliation et du développement inclusif de l'USAID apprécie hautement la collaboration précieuse entre cette agence et Quang Nam dans la mise en œuvres des projets de coopération entre les États-Unis et le Vietnam, sans oublier de souligner l’importance des relations de partenariat entre l’USAID et le NACCET dans la mise en œuvre du Programme d'appui à l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées dans les provinces aspergées par l’agent orange, dont le projet "Inclusion-I".



En ce qui concerne le "RVCO II", M. Gilman souligne que toutes les parties continueront à générer des changements positifs dans la sensibilisation et les attitudes envers les personnes handicapées, en plus d'améliorer la qualité de fonctionnement des organisations concernées.



En outre, il s’agira de perfectionner les politiques favorisant l’intégration à la communauté des personnes défavorisées, a-t-il ajouté.



Quang Nam est une des premières provinces vietnamiennes qui bénéficient des assistances financières de l’USAID en termes d’aide humanitaire et de soutien des personnes handicapées, à l’image des provinces centrales de Quang Tri et Thua Thiên-Huê. -CVN/VNA