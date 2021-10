Photo d'illustration : Getty Images



Hanoï (VNA) - L'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a annoncé le 28 octobre un financement d'une valeur de 860.000 dollars pour trois nouveaux projets d'énergies renouvelables au Vietnam.



Cette annonce a été faite lors du 4e Forum Info-Pacifique des affaires (Indo-Pacific Business Forum-IPBF).



Selon l'USAID, le nouveau financement encouragera l'augmentation des investissements privés dans le développement des énergies renouvelables au Vietnam – un domaine considéré comme un moteur clé de la durabilité et de la croissance économique.



Le financement soutiendra les parcs éoliens terrestres de TSV et Asia Renewables à Gia Lai, les tests de technologies d’énergie houlomotrice d’INGINE Pacific sur l’île de Ly Son (province de Quang Ngai), ainsi que les parcs éoliens offshore de Bamboo Capital (BCG) à Ca Mau et à Tra Vinh.



Selon l'USAID, le financement sera assuré par le projet INVEST. Il s'agit d'une initiative mondiale de l'USAID qui vise à aider à réduire les obstacles pour les investisseurs, facilitant ainsi la mobilisation et la régulation des flux de capitaux privés dans les secteurs à fort impact.



L'USAID estime que le Vietnam est l'une des économies émergentes les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est, mais les investissements actuels dans les énergies, les infrastructures et la santé sont encore insuffisants pour maintenir le rythme de la croissance et atteindre les objectifs de développement national.-VNA