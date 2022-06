Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Un cours de performance sur les exigences liées à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le mécanisme carbone a été organisé mardi 28 juin à Hô Chi Minh-Ville par l’Agence américaine pour le développement international (USAID).

Lors de l’événement, des experts vietnamiens et étrangers ont partagé des informations sur le marché du carbone, le commerce du carbone, les exigences et engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre des entreprises, des chaînes d’approvisionnement.

Le cours de performance qui s’inscrivait dans le cadre du Projet d’amélioration de la compétitivité du secteur privé financé par l’USAID, a fourni aux entreprises un aperçu général en vue d’orienter et d’édifier une vision stratégique globale et à long terme de réduction des émissions pour répondre aux exigences du marché et maintenir la croissance.

Mis en œuvre en 5 ans (2020-2025), le projet de 36 millions de dollars vise à renforcer la compétitivité des petites entreprises en croissance (SGB) du Vietnam, à optimiser la productivité et l’efficacité des affaires en stimulant l’innovation et l’application des technologies, à améliorer l’environnement des affaires au Vietnam et à renforcer la coopération entre les entreprises privées et la connectivité intersectorielle.

Le projet va fournir un soutien technique et financier à 5.000 petites entreprises en croissance pour les aider à améliorer leur productivité, et à en aider 240 autres à pénétrer les marchés régionaux et internationaux. 60 entreprises pionnières bénéficient également de soutiens pour créer des produits de marque vietnamienne. –VNA