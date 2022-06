Photo d'illustration : VnEconomy

Hqnoi (VNA) - Malgré une pression inflationniste croissante, l'UOB prévoit que le taux d'inflation cette année serait de 3,7 %, inférieur à l'objectif de 4 % fixé par la Banque d'État.La banque UOB de Singapour vient de faire une prévision selon laquelle la croissance du PIB du Vietnam au 3e trimestre 2022 atteindrait 7,6 % et 6,5% pour toute l’année, soit conformet à à l'objectif fixé par le gouvernement.Le taux de croissance du PIB de 7,6% au 3e trimestre repose sur 3 bases principales. Tout d'abord, la production intérieure et les activités de services reviennent en force après la levée des restrictions à la circulation depuis le début du 2e trimestre. L'autre moteur de la croissance du PIB cette année est l'activité d'exportation et d'importation."Les cinq premiers mois de l'année, nous avons constaté une croissance du chiffre d'affaires à l'exportation de plus de 16 %. Il s'agit d'un taux de croissance supérieur aux prévisions du gouvernement de 8 à 10 %. Au cours des mois restants, nous avons également de bonnes conditions pour continuer à accroître les exportations de produits agricoles, aquatiques et d'un certain nombre d'autres produits stratégiques", a commenté M. Dinh Duc Quang, responsable de la division commerciale des devises, de l’UOB Vietnam.Malgré une pression inflationniste croissante, l'UOB prévoit que le taux d'inflation cette année serait de 3,7 %, inférieur à l'objectif de 4 % fixé par la Banque d'État."Le Vietnam est un pays autosuffisant pour la plupart de ses aliments, et qui ne dépend pas des importations. Cela contribue à maintenir la pression de la hausse des prix alimentaires sur l'IPC à un niveau modéré. Deuxièmement, pour les produits pétroliers, il s'agit d'un produit de base qui ne peut pas être entièrement flottant en fonction des fluctuations des prix dans le monde, mais qui est strictement contrôlé au Vietnam", a déclaré M. Dinh Duc Quang. - CPV/VNA