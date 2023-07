Cérémonie de signature du protocole d'accord. Photo: VNA



Tel Aviv (VNA) - Sheba Medical Center, le plus grand hôpital d'Israël, a déclaré avoir signé un protocole d'accord avec l'Université VinUni de Vingroup afin de promouvoir la coopération dans la technologie 3D et les formations dans le domaine de la santé.



Les deux parties partageront des programmes de formation professionnelle et des connaissances sur les spécialités médicales sous diverses formes, notamment l'échange d'experts, la formation en ligne et la consultation professionnelle.



Sheba est le plus grand centre médical d'Israël, classé par le magazine Newsweek comme le meilleur hôpital du monde de 2019 à 2023.-VNA