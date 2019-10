Paris (VNA) - L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 lance officiellement son nouveau diplôme universitaire “Tremplin pour le Vietnam” à l’occasion d’une soirée, organisée au théâtre la Vignette, en présence de l’ambassadeur du Vietnam en France et de la présidente du groupe d’amitié France-Vietnam à l’Assemblée nationale.

Les représentants de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et de l’Université de langues et d’études internationales de Hanoi (ULIS) signent une convention de coopération. Photo: ULIS



Avec 36 heures d’initiation à la langue et la culture vietnamienne, et 36 heures d’approfondissement de l’histoire et de la géopolitique du Vietnam, ce nouveau diplôme s’inscrit dans le cadre d’une coopération renforcée avec l’Université nationale du Vietnam à Hanoi. Celle-ci offre déjà aux étudiants de Paul-Valéry la possibilité de réaliser des stages dès la fin de la L3. Ce renforcement de la coopération doit permettre aux étudiants français d’effectuer des mobilités de crédits à Hanoi, à partir du 2e semestre de l’année universitaire 2019-2020.



La création de ce nouveau diplôme, premier du genre en Occitanie et au-delà, coïncide avec l’accueil à Paul-Valéry, dès cette rentrée, de six étudiant(e)s vietnamiens francophones de l’Université de langues et d’études internationales de Hanoi, l’une des deux universités partenaires de Paul-Valéry connue pour accueillir le plus grand département francophone du Vietnam.



“Ce programme devrait permettre de former de jeunes chercheurs français qui s’intéressent au Vietnam. Il contribuera également au renforcement des échanges culturels et éducatifs entre les deux pays”, indique Nguyên Thiêp, ambassadeur du Vietnam en France. – VNA