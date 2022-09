Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Université du pétrole et du gaz du Vietnam (PVU) ont répondu aux normes d'accréditation ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) des Etats-Unis.

En conséquence, l'Organisme d'accréditation ABET a reconnu les trois facultés du génie géotechnique, du génie pétrolier et du génie chimique de PVU à compter du 30 septembre 2028.

Avec ce résultat, PVU est la première université au Vietnam à avoir tous les programmes de formation pétrolière et gazière qui répondent aux normes d'accréditation américaine ABET et à la note la plus élevée (6 ans).

Photo: VNA

La reconnaissance de PVU par l'Organisme d'accréditation ABET confirme la qualité de la formation et du développement des ressources humaines du Groupe gazo-pétrolier du Vietnam (PVN). -VNA