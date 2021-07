Photo d'illustration: vneconomy.vn

Can Tho (VNA) - Le président du Comité populaire de la ville de Can Tho (Sud) vient de confier au Service municipal de la construction la tâche de collaborer avec les unités concernées pour étudier et donner des conseils sur la proposition d'investissement dans une zone urbaine et universitaire de 100 hectares.

Ce projet représentera un investissement total de 7.000 milliards de dongs (304,2 millions de dollars), financés par l'Université de Nam Can Tho.

Le21 juin 2021, le président du Conseil de l'Université de Nam Can Tho avait envoyé une dépêche officielle au Comité populaire de la ville de Can Tho proposant la planification d'une centaine de hectares de terrain dans le district de Cai Rang pour l'investissement et la construction de nombreux projets de son université.

Concrètement, ce projet comprend la construction de la zone urbaine écologique de l'Université de Nam Can Tho, d'un amphithéâtre, d'un centre d'application de haute technologie à l'échelle régionale et internationale, d'un hôpital, d'une maison de retraite, d'une zone d'écotourisme, d'un centre sportif multifonctionnel, d'écoles, d'un centre de formation professionnelle, d'un centre commercial, etc.

L'Université de Nam Can Tho est en train d'investir dans la construction du Centre hospitalier universitaire de Nam Can Tho dans le quartier résidentiel homonyme, quartier de Hung Thanh, arrondissement de Cai Rang, d'un fonds total de plus de 800 milliards de dongs. -VNA