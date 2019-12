Cérémonie de remise du prix d'honneur du président de la JICA pour l'Université de Can Tho.

Can Tho (VNA) – Mardi soir, à Can Tho, le bureau de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) au Vietnam a organisé la cérémonie de remise du prix d'honneur du président de la JICA pour l'Université de Can Tho.

Konaka Tetsuo, représentant en chef du bureau de l'Agence japonaise de coopération internationale au Vietnam, a déclaré que chaque année, la JICA remet le prix d'honneur de son président pour les individus et les collectifs exceptionnels afin d’honorer les contributions à la formation des ressources humaines et au développement social dans les pays en développement, par le biais de projets de coopération internationale. En 2019, 58 personnes et organisations à travers le monde ont reçu ce titre. L'Université de Can Tho est l'une des trois organisations au Vietnam à recevoir le prix d'honneur de cette année.

Le professeur, docteur Ha Thanh Toan, recteur de l'Université de Can Tho, a exprimé l’honneur lorsque l'école a reçu le prix avant de déclarer que c'était le résultat des efforts collectifs de l'école pour contribuer au développement socio-économique de Can Tho, ainsi que de toute la région du delta du Mékong.

Depuis sa création en 1966, l'Université de Can Tho a toujours affirmé sa position et son rôle important de centre de recherche et de formation de premier plan dans la région, en particulier dans le domaine de l'agriculture. En particulier, l'école a organisé des formations et des recherches sur de nombreuses questions liées à l'élévation du niveau de la mer et de l'eau salée; les maladies transmises par les insectes qui réduisent les rendements des cultures; la pollution de l'eau; l’environnement naturel dégradé; le changement climatique... Sur cette base, les recherches de l'Université de Can Tho proposent de nombreuses solutions pour contribuer au développement durable de la production agro-aquatique en s'adaptant au changement climatique.

Au cours du processus de création et de développement de l'Université de Can Tho, la JICA a toujours accompagné l'université à travers des programmes d'aide non remboursables et une assistance technique; soutenir la formation des ressources humaines qualifiées dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et de l'environnement.

Actuellement, l'Université de Can Tho coopère pour mener à bien de nombreux projets de recherche conjoints avec des universités japonaises dans le domaine du changement climatique et de l'agriculture. -VNA