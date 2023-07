Rome (VNA) - Une union des présidents des associations populaires vietnamiennes en Italie a vu le jour, visant à répondre au souhait de la communauté vietnamienne d’avoir une organisation commune et à contribuer au renforcement de l’amitié des deux pays.

L’ambassadeur du Vietnam en Italie Duong Hai Hung. Photo : VNA

Un document sur la création de l’union a été signé par vidéoconférence le 20 juillet.L’ambassadeur du Vietnam en Italie Duong Hai Hung, la présidente de l’Association du pont culturel Italie-Vietnam Lê Thi Bich Huong, le président de l’Association d’assistance mutuelle Italie-Vietnam Trân Minh Châu, le président de la Chambre de commerce Italie-Vietnam Pham Van Hông et la président du Club de Milan Nguyên Hoang My ont participé à l’événement.S’adressant à l’événement, l’ambassadeur Duong Hai Hung a déclaré que la création de l’union est une étape initiale modeste mais importante pour environ 5.000 à 6.000 Vietnamiens à travers l’Italie.La communauté souhaite depuis longtemps avoir une organisation commune, et la fondation de cette union, une organisation volontaire et non contraignante, ne répond pas seulement à leur demande mais contribue également à renforcer la solidarité de la communauté pour contribuer à l’amitié des pays, a-t-il noté.Les présidents des associations membres ont convenu de se coordonner pour aider à promouvoir l’amitié, la compréhension mutuelle et la coopération entre les peuples des deux pays ; à populariser les images du Vietnam en Italie ; à développer le partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Italie.L’union ayant comme secrétaire générale Lê Thi Bich Huong convoquera des réunions au moins une fois par an pour discuter des problèmes communs. Son secrétaire général sera choisi par les présidents des associations membres et servira pour un mandat d’un an à tour de rôle.Entre-temps, la création et le fonctionnement de l’union n’affectent pas l’existence et les activités des associations membres. Son adhésion est également ouverte à d’autres organisations.La création de l’union a eu lieu au seuil d’une visite d’État en Italie du président vietnamien Vo Van Thuong et dans le contexte du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. – VNA