La présidente de l’Union des femmes vietnamiennes Ha Thi Nga à la rencontre des femmes vietnamiennes exemplaires à Vientiane. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail au Laos, la présidente de l’Union des femmes vietnamiennes Ha Thi Nga a rencontré lundi 3 avril des femmes vietnamiennes exemplaires à Vientiane.



S’exprimant lors de cette rencontre, l’ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Ba Hung a précisé que la communauté vietnamienne au Laos compte plus de 100.000 personnes, dont 50% sont des femmes. Selon lui, les femmes vietnamiennes et lao maintiennent une coopération étroite.



Nguyen Thi Thu Huyen, responsable de la section des femmes de l’Association des Vietnamiens à Vientiane, a déclaré que les mouvements lancés par les femmes vietnamiennes au Laos ne cessent de se développer, apportant d’importantes contributions tant matérielles que spirituelles aux activités communautaires et caritatives, à l’organisation d’activités d’échange et à la promotion de la culture vietnamienne dans la communauté...



Elle a proposé à l’Union des femmes vietnamiennes d’autoriser la création d’une organisation des femmes vietnamiennes au Laos.



Reconnaissant et louant les résultats des activités des femmes vietnamiennes au Laos, la présidente de l’Union des femmes vietnamiennes Ha Thi Nga les a appelées là continuer de contribuer au développement du Laos, permettant ainsi de consolider les relations Vietnam - Laos.



Elle a déclaré espérer que les femmes vietnamiennes au Laos deviendraient des ambassadrices de la culture vietnamienne au Laos, affirmant qu’elle se coordonnerait avec les organes compétents des deux pays pour aider les femmes vietnamiennes au Laos à résoudre des difficultés. -VNA