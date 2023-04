Panorama du congrès. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - L'Union des associations des Vietnamiens au Japon (VUAJ) a été officiellement créée jeudi 6 avril, afin de renforcer les liens entre les associations des Vietnamiens dans ce pays et d'édifier une communauté vietnamienne de plus en plus solidaire.



Lors du congrès de fondation de la VUAJ, un Comité permanent de neuf membres a été élu. Nguyen Hong Son, vice-président de l'Association des intellectuels vietnamiens au Japon, président de l'Association des Vietnamiens de la préfecture d'Ibaraki, a été élu président de la VUAJ.



A cette occasion, le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu, président de la Commission d'État chargée des Vietnamiens d'outre-mer, a envoyé une lettre de félicitations au Congrès. Il s'est déclaré convaincu que la VUAJ deviendrait un noyau de la cohésion communautaire et jouerait le rôle de passerelle entre Vietnamiens et Japonais.

Des délégués participant à l'événement. Photo: VNA





Selon l'ambassade du Vietnam au Japon, ces 10 dernières années, le nombre de Vietnamiens au Japon n'a cessé d'augmenter. Actuellement, environ 500.000 Vietnamiens vivent, travaillent ou étudient dans le pays du Soleil-Levant. Ainsi, la création de la VUAJ est absolument nécessaire pour réunir et lier les associations vietnamiennes afin de créer une synergie pour la communauté vietnamienne au Japon. -VNA