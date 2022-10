Hanoi (VNA) – Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a indiqué que l’Union européenne (UE) avait publié un avis saluant la facilitation par le Vietnam de l’importation de produits pharmaceutiques en provenance des pays membres de l’UE.

Selon l’UE, c’est le résultat des mois d’efforts de la part de l’UE et d’un engagement constructif avec les autorités vietnamiennes, reflétant la valeur de l’Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam.

Les produits pharmaceutiques de tous les États membres de l’UE bénéficieront désormais de procédures d’enregistrement plus simples et plus rapides et d’une participation plus aisée aux marchés publics. Cela permettra un meilleur accès au marché des produits pharmaceutiques de l’UE au Vietnam, ce qui profitera grandement aux consommateurs vietnamiens en termes d’accessibilité aux médicaments.

Les exportations pharmaceutiques de l’UE vers le Vietnam s’élèvent à 1,5 milliard d’euros par an, ce qui contribue aux emplois et à la résilience économique de l’UE.

Selon la circulaire du ministère de la Santé entrée en vigueur le 20 octobre 2022, le Vietnam reconnait désormais pleinement le marché unique des produits pharmaceutiques de l’UE et l’unification du cadre juridique de l’UE.

À l’avenir, tous les fabricants de l’UE seront traités de la même manière, y compris les sociétés pharmaceutiques établies en Espagne, en Pologne, en Italie et en Hongrie, qui ont été confrontées au processus d’approbation plus long et plus lourd en raison des différences dans le traitement des réglementations des États membres de l’UE.

L’UE est prête à accompagner davantage le Vietnam dans le processus de modernisation de l’industrie pharmaceutique au profit du peuple vietnamien.

En 2021, les exportations pharmaceutiques de l’UE vers le Vietnam atteindront environ 1,5 milliard d’euros, soit environ 14% des exportations totales de l’UE vers le Vietnam, qui s’élèvent à 10,6 milliards d’euros. – NDEL/VNA