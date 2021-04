Ramassage des déchets plastiques à Binh Dinh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le matin du 9 avril, à Hanoï, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, en coopération avec la Délégation de l'Union européenne (UE) au Vietnam, l'agence française de coopération technique internationale (EF) et l'Agence allemande de coopération pour le développement (GIZ), a organisé un séminaire pour démarrer les activités pilotes du projet "Réfléchir sur le plastique - une solution économique de circulation pour les déchets marins".

Parrainée par l'UE et le ministère fédéral de la Coopération et du Développement de la République fédérale d'Allemagne (BMZ), ce projet est mis en œuvre dans certains pays d'Asie, dont la Chine, l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, le Japon, Singapour et le Vietnam. L'EF est financée pour mettre en œuvre ce projet au Vietnam.

Lors du séminaire, les participants ont présenté des activités que toutes les parties mettront en œuvre ensemble, y compris l'élaboration des politiques et des activités pilotes dans le cadre du projet.

Ces activités contribueront à résoudre les problèmes liés aux déchets plastiques dans trois villes et provinces, dont Ho Chi Minh-Ville, Hanoï et Phu Yen, dans le but de réduire la quantité de déchets plastiques non traités sur terre et en mer. Par exemple, la création d’une alliance de supermarchés à Hanoï pour réduire la consommation des sacs en plastique à usage unique.-VNA