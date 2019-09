Hanoï (VNA) - Les exportations de pangasius aux Etats-Unis sont en chute libre. L'ouverture de nouveaux marchés pour éviter la dépendance est considérée par ce secteur comme une solution urgente.

Photo: baocantho



Selon l'Association vietnamienne de transformation et d’exportation des produits aquatiques (VASEP), de janvier à mi-août, les exportations de de pangasius vers le marché américain ont atteint 175,9 millions d’USD, en baisse de 38,7% en un an. En près de 7 mois consécutifs, les exportations de ce produit ont fortement chuté et cette situation perdurera probablement les derniers mois de l'année. Les obstacles commerciaux et techniques continuent d’entraver les activités des entreprises vietnamiennes.Dans ce contexte, selon de nombreux experts, la diversification des marchés était nécessaire pour limiter la dépendance de ce secteur vis-à-vis des importateurs américains. L'Union européenne (UE), avec ses 508 millions d'habitants, est considéré comme un "recours", en raison notamment de l'Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA) qui devrait entrer en vigueur début 2020.Selon la VASEP, l'EVFTA créerait des conditions favorables, non seulement par le taux d'imposition de 0% du pangasius prévu dans les feuilles de route de trois ans, mais aussi pour aider le secteur à développer ses marchés d'exportation et augmenter sa compétitivité face à ses concurrents comme l'Inde et la Thaïlande.L'UE est actuellement le deuxième marché d'exportation du Vietnam, derrière les États-Unis. Au 1er semestre, les exportations de pangasius en UE ont atteint 138,5 millions d’USD ( 18%), représentant 14,4% du total.Les entreprises de poissons tra, et celles du secteur aquatique en général, bénéficieront grandement de l’EVFTA. Lorsque le taux d'imposition tombera à 0%, les poissons tra pourront plus facilement concurrencer les autres poissons à chair blanche au sein du marché européen. -CPV/VNA