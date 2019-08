Bruxelles (VNA) – La haute représentante de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Federica Mogherini, a annoncé le déploiement de conseillers militaires dans plusieurs des délégations diplomatiques de l’UE en Asie.

Lors de la conférence ministérielle entre l’ASEAN et l’UE tenue le 1er août en Thaïlande, Federica Mogherini a déclaré que l’UE voulait s’engager davantage dans les questions de sécurité en Asie et avec l’Asie.

En conséquent, l’UE déploiera des conseillers militaires dans plusieurs de ses ambassades en Asie, à commencer par la délégations de l’UE auprès de l'ASEAN à Jakarta, en Indonésie, a-t-elle indiqué.

Federica Mogherini a souligné que la sécurité de l’Asie était aussi la sécurité de l’Europe.

L’UE était co-présidente de nombreuses initiatives dans le cadre du Forum régional de l’ASEAN, notamment des réunions sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, ou sur la sécurité en mer. L’UE a également participé à un exercice naval de l’ASEAN, a-t-elle rappelé.

La conférence ministérielle entre l’ASEAN et l’UE s’inscrivait dans le cadre de la 52e conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-52) et des événements connexes qui ont lieu du 30 juillet au 3 août à Bangkok.

Lors de cette conférence, les deux parties ont affirmé que l’UE et l’ASEAN étaient parmi les organisations régionales les plus réussies, et des pionnières en matière de renforcement des liens régionaux, de la coopération multilatérale et de la libéralisation du commerce et de l’investissement.

Les deux parties ont également partagé des points communs s’agissant des questions régionales comme internationales.

Les ministres ont affirmé s’efforcer de porter prochainement les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique. Ils sont convenus de promouvoir la coopération dans la cybersécurité, la gestion frontalière, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, la sécurité maritime, le changement climatique, la protection de l’environnement et le développement durable... -VNA