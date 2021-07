Hanoi, 15 juillet (VNA) - Au premier semestre, les exportations vietnamiennes de bois et de produits dérivés vers l'Union européenne (UE) ont connu une hausse de 36,4% en variation annuelle, atteignant 314 millions d’USD.

Le potentiel des exportations vietnamiennes de meubles en bois en UE est énorme. Photo d'illustration: Amazon

Au cours des 6 premiers mois de 2021, les exportations de bois et de produits dérivés vers le marché européen ont été estimées à 314 millions d’USD, en hausse de 36,4% en un an, et devraient continuer à augmenter au cours des derniers mois de l'année.



Avec une bonne dynamique de croissance au premier semestre 2021, les experts prévoient qu'au second semestre 2021, les exportations de bois et de produits dérivés vers l'UE augmenteront fortement avec l'épidémie de Covid-19 progressivement maîtrisée et l'assouplissement par l’UE des mesures de prévention.



La prospérité économique des pays européens sera l'un des facteurs soutenant les exportations vietnamiennes de bois. En outre, l'accord EVFTA est progressivement mis en œuvre de manière plus complète et plus efficace. "Les entreprises exportatrices de bois ont reçu beaucoup de commandes, notamment des États-Unis et de l'UE", a déclaré Bui Chinh Nghia, directeur adjoint du Département général des forêts (ministère de l'Agriculture et du Développement rural).



Bien que les exportations vers l'UE aient fortement augmenté, les meubles en bois importés du Vietnam représentent toujours une faible proportion. Cela montre que le potentiel de ce produit demeure énorme.



L'avantage pour la filière bois après la signature de l'EVFTA réside dans la réduction des barrières non tarifaires. De plus, cet accord soutient l'importation de machines modernes contribuant à accroître la productivité et la compétitivité de la filière vietnamienne du bois sur le marché européen.



Cependant, selon les experts, l'exportation de bois et de produits dérivés est également confrontée à de nombreuses difficultés et défis en raison de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 dans l'UE encore compliquée, des coûts logistiques, de l’augmentation des matières premières d’importation et la pénurie de conteneurs vides.



Au sein de l'UE, l'Allemagne est le premier marché à l’export de bois et produits dérivés du Vietnam, avec 62,23 millions d’USD (+19%). Viennent ensuite la France avec 55,04 millions d’USD (+29%) et les Pays-Bas avec 45,47 millions USD (+60%)…- CPV/VNA